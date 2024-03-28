Однажды посадил и имеешь пожизненные цветущие клумбы: как правильно ухаживать за мускари

Мускари, или виноградный гиацинт, или змеиный лучок – это волшебные цветы, которые радуют своими яркими красками ранней весной. Их нежные бутоны, похожие на кисти винограда, появляются сразу после востока снега, делая сад по-настоящему весенним.

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Мускари – неприхотливые многолетние растения, не требующие много ухода. Их можно посадить один раз и наслаждаться их цветением в течение многих лет, пишет Gardeners' World.

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Вот несколько советов, как правильно ухаживать за мускари:

Мускари не нуждаются в поливе. Им достаточно естественных осадков. После цветения рекомендуется подкормить растения комплексным удобрением. Оставляйте пожелтевшие листья на растении до полного высыхания.

Мускари не нуждаются в ежегодной пересадке. Их можно пересаживать раз в 5-6 лет, когда они разрастутся. Благодаря своей неприхотливости мускари – это идеальные цветы для начинающих садоводов. Их можно выращивать на клумбах, альпийских горках, у бордюров.

Мускари хорошо сочетаются с другими ранневесенними цветами, такими как крокусы, подснежники, тюльпаны и нарциссы

Виноградные гиацинты привлекают широкий спектр опылителей, включая пчел, снабжая их ранним источником пыльцы и нектара после спячки.

Высаживают луковицы виноградного гиацинта осенью небольшими гроздьями. Выкопайте небольшую траншею глубиной 10 см и бросьте туда горсть маленьких луковиц. Те же принципы применяются при посадке в горшок, но вы можете обойтись, посадив луковицы ближе друг к другу.

Когда цветы высохнут, срежьте отцветшие цветы, чтобы предотвратить развитие семян. Подъем и разделение сформированных комков может помочь контролировать их распространение, увеличивая потенциал цветения.

Размножайте виноградные гиацинты делением, когда растения летом находятся в покое. Выкопайте луковицы, разделите на меньшие группы и пересадите. Вы также можете сохранить семена и посеять их весной, но гораздо быстрее и эффективнее размножить делением.

Виноградные гиацинты не поражаются никакими вредителями и болезнями. Однако они имеют тенденцию к распространению и могут быть инвазивными. Чтобы остановить развитие семян, следите за скоплениями – если они выглядят так, будто распространяются слишком хорошо, выкопайте их и пересадите луковицы в горшок.

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