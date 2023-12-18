Одного супер-клея будет недостаточно: Как отремонтировать порванные сапоги
Все хотят иметь надежную, крепкую обувь, которая не подведет даже в непогоду. Но порванные сапоги могут испортить настроение и стать причиной травмы.
Чтобы не нести обувь к сапожнику, можно починить его в домашних условиях с помощью обычной пищевой соды, пишет сайт cpykami.
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Для этого нужно:
- Тщательно очистить и полностью высушить обувь.
- Аккуратно обработать поврежденный участок специальным средством для удаления лака.
- Равномерно распределить пищевую соду по порванному месту.
- Нанести клей прямо на соду.
- Дать клею полностью высохнуть.
Пищевая сода выступает в роли адгезива, помогающего клею лучше прилипнуть к поверхности обуви. Кроме того, сода укрепляет швы и предотвращает их расслоение.
Вот несколько советов, как подклеить порванные сапоги пищевой содой:
- Используйте только качественный клей, предназначенный для ремонта обуви.
- Не переборщите с количеством соды, чтобы она не убила поры кожи.
- Дайте клею полностью высохнуть, прежде чем носить обувь.
Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.
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