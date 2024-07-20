Огородники назвали единственный правильный шаг, чтобы спасти огурцы, чьи листья желтеют и сохнут

Когда листья огурцов на грядках начинают сохнуть и желтеть, это значит, что растение болеет, потому что его повреждают вредители. Чтобы предотвратить гибель огурцов, нужно вовремя подкармливать их и обрабатывать.

Огородники отмечают, что распространенной проблемой пожелтения листьев является уменьшение хлорофилла – пигмента, который помогает огурцам зеленеть. Причиной недостатка хлорофилла является недостаток азота. Кроме того, заражение вредителями и избыточный полив также являются основными причинами.

Специалисты из Spider Farmer дали советы, как выращивать здоровые огурцы и как правильно за ними ухаживать.

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Дефицит питательных веществ в почве

Отмечается, что огурцы нужно подпитывать питательными веществами – азотом, калием и фосфором. Когда листья желтеют, нужно обратить внимание на потребление азота, отвечающего за синтез хлорофилла. Когда огурцы начинают выбрасывать цветки, им нужно дать магния.

"Как только вы увидите признаки пожелтения листьев, просмотрите пропорцию питательных веществ. К примеру, вы можете добавить больше азотных удобрений на вегетационной стадии и обеспечить достаточное количество магния на стадии цветения", — объяснили огородники.

Полив и переувлажнение

Если листья огурцов желтеют, но вы правильно вносите удобрения, возможно, вы неправильно поливаете растения. Недостаточный или чрезмерный полив может привести к пожелтению листьев огурцов.

Чтобы предотвратить это, нужно проверять уровень влажности почвы. Всуньте пальцы в землю где-то на 1-2 см, если чувствуется влажность, поливать не стоит.

Также поливать следует утром, чтобы листья высыхали в течение дня. Это снизит риск возникновения грибковых заболеваний. Поливайте глубоко и тщательно, чтобы вода проникла в почву и достигла корневой системы.

Вредители и болезни

Еще одной основной причиной желтых листьев огурцов является заражение вредителями, такими как тли, паутинный клещ, белокрылки, трипсы.

"К сожалению, растения огурцов не могут поправиться от вредителей и болезней. Единственное средство, которое вы можете сделать, это удалить зараженные части как можно скорее, пока инфекция не распространилась на все растение", – объяснили специалисты.

Стоит ли срезать желтые листья огурцов

Специалисты говорят, что все зависит от причин. Если листья ваших огурцов желтеют из-за нехватки питательных веществ и чрезмерного полива, не нужно обрывать все желтые листья. Однако, если листья вашего растения поражены вредителями или пероноспорозом, вам следует срезать желтые листья огурцов до того, как вирус охватит все растение.

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