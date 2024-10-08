Огородники подсказали, что нужно делать с малиной до холодов: это окажет положительное влияние на следующий урожай.

Осень – лучшее время, чтобы позаботиться о вашей малине и обеспечить себе богатый урожай в следующем году. Эта яркая ягода требует особого ухода перед наступлением холодов. Давайте разберемся, какие процедуры необходимо провести, чтобы собрать ведра сладких ягод. Об этом пишет prostoway.

Почему обрезка так важна?

Малина плодоносит на побегах второго года жизни. Именно поэтому осенняя обрезка является ключевым этапом ухода. Она стимулирует рост новых побегов, что обеспечит богатый урожай в следующем году.

Что обрезать:

Вырезаем под корень все побеги, которые плодоносили в текущем году.



Удаляем все ветки, имеющие признаки болезней или повреждений.



Сокращаем их до 1,5 метра для лучшей формовки куста.

Что оставить:

Оставляем 3-4 сильнейших молодых побега на каждом кусте. Именно они будут плодоносить в следующем году.

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Подкормка – залог здоровья

После обрезки важно подкормить малину. Это поможет растению восстановиться после плодоношения и заложить новые цветочные почки. Для подкормки можно использовать как органические (компост, перегной, зола), так и минеральные удобрения. Эксперты рекомендуют чередовать разные виды удобрений каждый год.

Почему важно успеть до заморозков?

Осенняя обрезка и подкормка малины лучше всего проводить до наступления устойчивых заморозков. Это позволит растению успеть восстановиться к зиме и успешно перезимовать.

Регулярный и правильный уход за малиной – это залог богатого и вкусного урожая. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться сочными ягодами каждый год.

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