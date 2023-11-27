Огородники раскрыли секрет, который поможет хранить капусту свежей до весны

Белокочанная капуста – это холодостойкая овощная культура, которая может сохраняться зимой при температуре от -1 до +1 градуса по Цельсию. При этих условиях капуста может храниться до 6 месяцев.

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Украинцы используют белокочанную капусту для приготовления разнообразных блюд: от борща и голубцов до салатов и закусок. Поэтому они придумали немало уловок, которые помогут хранить этот овощ всю зиму, вплоть до весны.

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Прежде всего не каждый кочан сможет пролежать до весны без проблем и порчи даже при нужных условиях. Все дело в сортовых особенностях. Для длительного хранения подходят среднепоздние и поздние початки, а вот ранние и среднеспелые сорта лучше съесть сразу.

Также будут плохо храниться кочаны, незадолго до уборки попавшие под непрерывные дожди. Не стоит брать поврежденные или больные початки. Лучшая влажность – 85-95%.

Как правильно хранить капусту?

1. Хранение капусты в песке. Для этого нужно засыпать капусту в ящик с песком таким образом, чтобы кочаны не касались друг друга.

2. Хранение капусты в ящике с опилками. Для этого нужно засыпать капусту в ящик с опилками таким образом, чтобы кочаны не касались друг друга.

3. Хранение капусты в холодильнике. Для этого нужно завернуть капусту в пищевую плёнку или фольгу.

4. Хранение капусты в пищевой пленке. Снимите покрывающие верхние листья и оберните кочан пищевой пленкой и поместите на полку. Если погреба или подвала нет, то подойдет балкон.

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