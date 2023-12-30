Огромная змея и аллигатор взорвались после смертельной схватки (фото)

В национальном парке Эверглейдс аллигатор и питон сошлись в смертельной схватке. В поединке не выиграл никто из животных.

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Как сообщает Miamiherald, работники парка заметили четырехметрового бирманского питона и двухметрового американского аллигатора в водоеме. Они оба были мертвыми, больше - животные были заперты друг в друге. Хвост и задние лапы аллигатора торчали из разорванного кишечника питона, проглотившего его целиком. А глава змеи отсутствовала.

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Для ученых то, как произошло это смертельное противостояние, вызывает удивление. В частности, потому, что раньше питоны не глотали подобных хищников.

Биолог парка Скип Сноу, отслеживавший распространение питонов, заметил, что за последние два года он задокументировал 156 огромных питонов на территории парка.

Он считает, что нападение змеи на аллигатора может свидетельствовать, что стремительное распространение этих огромных пресмыкающихся может угрожать популяции видов в парке.

По его словам, змеи и аллигаторы, как правило, потребляют менее проблемных млекопитающих, черепах и птиц, а аппетит друг к другу имеют по крайней мере, когда появляется такая возможность.

Скип Сноу добавил, что в парке ранее были задокументированы потасовки между питонами и аллигаторами, и обычно аллигаторы побеждали.

"Такие стычки, хоть и вызванные вредным вторжением экзотического вида, не могут не восхищать как общественность, так и ученых", – прокомментировал Фрэнк Маццотти, профессор дикой природы Университета Флориды и эксперт по крокодилам и аллигаторов в Glades.

Он сказал, что размер, вероятно, будет диктовать, какой вид выиграет большинство столкновений, и учёные могут только предполагать, почему этот поединок закончился двойной смертью.

"Когда змея поедает добычу, которая оказывается слишком тяжелой или большой для пищеварения, то когти, копыта или кости могут повредить внутренние органы змеи. Масса жертвы может оказывать давление на легкие змеи, по сути, душить ее изнутри. Замедленная лишним весом змея могла быть атакована другим аллигатором, что могло объяснить отсутствие главы питона", – считает эксперт.

Биолог Джо Василевский предположил, что аллигатор еще не был мертвым, когда змея проглотила его.

"Этот аллигатор мог бить задними лапами и разорвать стенку желудка змеи", — сказал он.

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