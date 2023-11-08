Огромного Сфинкса в Гизе могли создать не люди – открытие ученых

Большой Сфинкс в Египте – это монументальная скульптура, изображающая сфинкса, имеющего тело льва с головой человека. Скульптура расположена на плато Гиза, недалеко от Каира.

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Сфинкс является древнейшей монументальной скульптурой на Земле, сохранившейся до настоящего времени. Считается, что он был построен во время правления фараона Хафра (ок. 2558-2532 гг. до н.э.), который также построил Великую пирамиду в Гизе.

Сфинкс имеет длину 73 метра, высоту 20 метров и ширину 19 метров. Он вырезан из монолитной известняковой скалы.

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Между тем, ученые из Нью-Йоркского Университета выяснили, как на самом деле мог быть построен большой Сфинкс в Гизе. Они утверждают, что гигантская скульптура была отчасти создана природой.

Ранее историки и геологи уже выдвигали теорию, согласно которой пустынный ветер предоставил гигантскому камню первоначальные контуры скульптуры. Такую версию озвучивал геолог Фарук Эль-Баз в 1981 году. По его мнению, сфинкс был высечен на основе ярданга – гигантского камня в пустыне, возникающем под действием ветра.

Американские исследователи решили попытаться подтвердить эту гипотезу: они выстроили миниатюрные ярданги из глины с добавлением более жестких материалов, которые затем подверглись воздействию быстрых потоков воды — имитации влияния ветра на камень.

Результаты такого эксперимента показали, что большинство таких глиняных ярдангов приняли форму, напоминающую тело знаменитого сфинкса, включая лапы и изогнутую спину, а из твердых материалов формировалась голова.

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"Наши эксперименты показали, что похожие на сфинкса фигуры могут возникать в результате эрозии. На самом деле сегодня существуют ярданги, которые выглядят как сидящие или лежащие животные, что только подтверждает наши выводы. Такие неожиданные формы возникают из-за того, как потоки воздуха ведут себя вокруг более твердых или менее подверженных эрозии частей", — заявил ведущий автор исследования Лейф Ристроф.

Ученые считают, что сначала погодные условия образовали форму будущего Сфинкса, а жители Египта просто дополнили ее.

Напомним, во Франции нашли каменную "карту сокровищ" в возрасте 4000 лет.

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