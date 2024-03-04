Окаменелость кальмара-вампира с добычей обнаружили в Люксембурге: жил на Земле 180 млн лет назад (фото)

В Люксембурге обнаружили окаменелость кальмара-вампира раннего юрского периода. Эта редкая находка обнаружила новый вид – Simoniteuthis michaelyi.

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Как сообщает I FLScience, 183 миллиона лет назад древний кальмар-вампир, увлеченный охотой, погиб в бескислородной зоне морского дна. Благодаря этой трагедии его последняя трапеза и другие детали жизни юрского периода сохранились до наших дней в исключительном состоянии.

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Невероятная окаменелость, проявленная в 2022 году в Люксембурге, показывает кальмара-вампира с двумя рыбами в его щупальцах, а также четко видимые глаза и мышечную ткань. Это новый вид, названный Simoniteuthis michaelyi, и он дает ценную информацию о хищниках юрского периода.

Окаменелости кальмаров-вампиров редко встречаются, а находка с едой во рту – это первая. Это открытие свидетельствует, что ранние вампироморфы охотились на мелководье, а не только в глубинах, как считалось ранее.

Гибель кальмара подчеркивает проблему кислородного дефицита в океане, существовавшую уже миллионы лет назад. Эта проблема снова становится актуальной из-за глобального потепления.

S.michaelyi – это не просто удивительная окаменелость, это окно в прошлое. Она дает нам представление об эволюции кальмаров-вампиров, их поведении и экосистеме юрского периода.

Ранее в Новой Зеландии нашли окаменевшую клешню гигантского краба, более 8 млн лет.

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