Окунитесь в детство: Как приготовить маринованное сало на зиму
Вскоре приходит зима, а вместе с ней наша кухня наполняется ароматами и вкусами, отмечающими это время года. Одним из любимых зимних лакомств является сало, особенно если оно приготовлено с вниманием и любовью.
Чтобы наслаждаться вкусом сала в течение всего года, существует универсальный рецепт с сайта przyslijprzepis, позволяющий сохранить его без лишних усилий. Этот вкусный рецепт не только позволит вам наслаждаться ароматным салом в любое время года, но и станет отличным способом сохранить тепло зимних дней в вашем доме.
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Ингредиенты:
- 1 кг сала;
- 2 луковицы;
- 2 яблока;
- 1 ст. кровати майорана.
Приготовление:
- Сало нашинкуйте на небольшие кусочки и пропустите через мясорубку с большими отверстиями.
- Помещенную смесь расположите в кастрюлю и растопите на медленном огне, периодически помешивая до получения легких золотистых шкварок.
- Добавьте мелко нарезанный лук и через 5 минут очищенные и крупно натертые яблоки (предварительно отжав сок). Обеспечьте, чтобы сало регулярно перемешивалось.
- Через десять минут добавьте майоран, растирая его руками (это позволит высвободить его аромат, который станет ощутимым на сале), и добавьте щепотку паприки.
- Распределите сало по банкам и пастеризуйте в течение 5-8 минут после закипания.
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