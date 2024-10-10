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Омолаживающие стрижки для женщин 45+: трендовые варианты с эффектом подтяжки лица

Анастасия Крыщук

Омолаживающие стрижки для женщин 45+: трендовые варианты с эффектом подтяжки лица
Трендовые стрижки для омоложения. Источник: freepik

Стилисты советуют женщинам после сорока обратить внимание на эти прически: они подправляют овал лица, скрывают морщинки и придают образу молодости и легкости.

Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает о самых модных омолаживающих стрижках для женщин 45+. Они будут в тренде в 2025 году.

Бланд боб

Омолаживающие стрижки для женщин 45+: трендовые варианты с эффектом подтяжки лица
Омолаживающие стрижки для женщин 45+. Источник: pixabay

Классическая стрижка боб давно обрела популярность и будет оставаться актуальной всегда. Один из вариантов предполагает четко структурированные пряди, которые могут доходить до уровня плеч или чуть ниже. Особый вариант блонд-боб можно подчеркнуть челкой, что не только придает взгляду глубину, но и помогает замаскировать возрастные изменения в зоне лба и глаз. Эта прическа визуально увеличивает объем и густоту волос, что делает ее идеальным выбором для обладательниц тонких и ослабленных прядей. Кроме того, боб обладает омолаживающим эффектом, создавая иллюзию подтянутого лица благодаря удлиненным прядям.

Каре

Эта стрижка остается одной из самых популярных и в 2025 году. Она считается универсальной, поскольку подходит для любой длины и текстуры волос. Важно лишь выбрать тот вариант, который лучше всего подчеркнет вашу форму лица. Стилисты советуют женщинам 45+ выбирать такие стрижки для визуального омоложения и коррекции овала лица:

  • многослойное каре;
  • удлиненное каре;
  • градуированное каре;
  • короткое каре;
  • боб каре;
  • каскад-каре;
  • классическое каре.

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Многослойные стрижки

Омолаживающие стрижки для женщин 45+: трендовые варианты с эффектом подтяжки лица
Омолаживающие стрижки для женщин 45+. Источник: pixabay

Для женщин после сорока, не желающих радикально менять внешность, многослойные стрижки являются отличным выбором. Их основное преимущество заключается в том, что они подходят к любой форме лица и оказывают омолаживающий эффект.

  • Женщинам с круглым или квадратным лицом стоит обратить внимание на стрижки, которые визуально удлиняют лицо за счет прядей, обрамляющих его контуры. Чтобы подчеркнуть эффект омоложения, рекомендуется добавить длинную или косую челку.
  • Если ваше лицо имеет овальную форму, вам идеально подойдет многослойная стрижка длиной до плеч, акцентированная челкой, завершающейся на уровне глаз.
  • Для треугольного лица почти нет ограничений – любая многослойная стрижка с челкой будет смотреться выигрышно.

Каскад

Омолаживающие стрижки для женщин 45+: трендовые варианты с эффектом подтяжки лица
Омолаживающие стрижки для женщин 45+: трендовые варианты с эффектом подтяжки лица. Источник: pixabay

Один из лучших выборов для женщин старше сорока – это стрижка каскад. Она подходит для любой длины волос. Актуальный тренд – прическа с плавными переходами и четко структурированными прядями, которая прекрасно держит форму даже без укладки. Современный вариант каскада добавляет объема, а благодаря технике стрижки волосы становятся более подвижными, создавая эффект легкости и динамики во время движения. Каскад омолаживает образ, не требует ежедневной укладки и прекрасно смотрится даже в процессе отрастания.

Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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