Они достойны вашего внимания: трендовые джинсы осени - 2024

Деним этого сезона удивляет разнообразием фасонов и оттенков. Стилисты уже успели выделить три главных тренда, которые обязательно завоюют сердца модниц. Об этом пишет cosmo.

Прямые джинсы с мешковатым кроем

Классический прямой крой получил новую жизнь благодаря легкой мешковатости. Такой фасон идеально сочетается как с объемным верхом, так и с лаконичными футболками, создавая баланс в образе. Дополните его стильными кроссовками или массивными ботинками, чтобы подчеркнуть современность.

Вас также заинтересует: Купальник черного цвета: плюсы и минусы, которые стоит знать перед покупкой

Светлые джинсы

Белый, кремовый, молочный – эти оттенки придадут лёгкости и свежести вашему осеннему гардеробу. Светлые джинсы прекрасно сочетаются с пастельными тонами и контрастными цветами, такими как черный или бордовый. Попытайтесь создать монохромный образ или поиграйте с фактурами, добавив в лук вязаный свитер или кожаную куртку.

Широкие джинсы с низкой талией

Ностальгия за 90-ми возвращается! Широкие джинсы с низкой талией придадут вашему образу дерзости и сексуальности. Экспериментируйте с разными вариантами верха: укороченные топы, блузы с басками, или даже объемные свитера. Завершите образ массивными кроссовками или ботильонами на каблуке.

Раньше мы рассказывали о стрижках, которые могут изменить овал лица и прибавить молодости женщинам за 60.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!