Они истинные интеллектуалы: топ-5 самых умных пород кошек

Исследователи обнаружили, что некоторые породы кошек имеют более высокий уровень интеллекта. Структура их мозга подобна структуре мозга разумных существ, включая человека. Среди самых умных пород – абисинская, сиамская, корниш-рекс и другие.

Абисинская кошка отличается необычайной любознательностью и уникальными детективными способностями. Она независима, но в то же время общительна, прекрасно ладит со всеми членами семьи.

Абисинская кошка. Источник: Википедия

Сиамская порода известна своей коммуникативностью и болтливостью. Эти коты имеют естественный инстинкт к умственной стимуляции, поэтому часто попадают в неожиданные ситуации.

Сиамская кошка. Источник: Википедия

Корниш-рекс – чрезвычайно преданная порода с мягким характером. Она любит физическую активность, постоянно двигается и исследует пространство.

Корниш-рекс. Источник: Википедия

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Среди других умных пород – японский бобтейл, скоттиш-фолд, саванна, тонкинская, сингапурская, бурманская и бенгальская кошки. У каждой из них есть уникальные интеллектуальные и поведенческие особенности.

Эксперты предостерегают: умные кошки нуждаются в постоянной умственной стимуляции и внимании. Они способны быстро овладевать сложными задачами, любят игрушки-головоломки и имеют немало неожиданных талантов.

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