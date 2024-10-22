Они не оставят вас без внимания: топ самых ласковых пород собак

Если вы мечтаете о собаке, которая станет не только верным другом, но и будет готова целыми вечерами проводить время с вами на диване, существуют определенные породы, отличающиеся своей преданностью и любовью к объятиям. Портал The Scotsmen обнародовал список из 5 самых ласковых пород собак на основе информации от Американского кинологического клуба.

1. Лабрадор-ретривер

Те, кто уже имел лабрадор, не удивятся, что эта порода возглавляет рейтинг. Эти собаки очень нежны, преданы и всегда стремятся к любви от своих владельцев.

Лабрадор-ретривер. Источник: Википедия

2. Боксер

Несмотря на их серьезный вид, боксеры известны своей глубокой привязанностью к семье. Они нуждаются в большем внимании и любви, но возвращают его во многократном объеме.

Боксер. Источник: Википедия

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3. Такса

Если вы владелец таксы, можете быть уверены, что для нее вы – самый важный человек. Таксы любят отдыхать рядом с хозяином, наслаждаясь временем на коленях или спине.

Такса. Источник: Википедия

4. Ши-тцу

Шитцу имеют королевское прошлое, поскольку они первоначально были выведены для защиты китайских императорских дворцов. Эти собаки быстро стали любимцами членов королевских семей, проводя большую часть времени на коленях своих хозяев.

Ши-тцу. Источник: Википедия

5. Хорт

Борзые известны своей скоростью, но когда не бегут, они любят быть рядом с хозяином, даря тепло и нежность.

Хорт. Источник: Википедия

Напомним, мы уже писали, какие породы собак не могут жить в малых помещениях.

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