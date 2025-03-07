Они поразят не только своим видом: топ необычных пород собак

В мире существует несколько сот пород собак, и каждая из них имеет свою уникальность. Некоторые породы хорошо известны, в то время как другие остаются редкими даже для опытных кинологов. Издание Express рассказывает о самых интересных и менее распространенных породах собак.

Необычные породы собак

Китайская хохлатая собака – декоративная порода, почти не имеющая шерсти, за исключением лап, хвоста и верхушки головы. Первые упоминания об этих собаках датируются еще 1686 годом в книге Роберта Плота "Естественная история Стаффордшира".

Бедлингтон-терьер был выведен для охраны шахтерских поселений в Англии. Благодаря своей необычной грушевидной голове и изогнутым линиям тела эта порода выглядит очень узнаваемо.

Хорт – очень быстрая собака, способная разгоняться до 40 миль в час. Его естественная скорость позволяет легко преследовать добычу, будь то белка или кошка.

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Аффенпинчер – небольшая декоративная собака, известная под прозвищем "усатый дьявол". Дрессировать эту породу непросто, однако поклонники "Звездных войн" часто сравнивают аффенпинчеров с эвоками.

Афганская борзая поражает своей длинной, роскошной шерстью, однако за изящной внешностью скрывается настоящий охотник. Сначала этих собак выводили для охоты на оленей, газелей, зайцев и лис.

Ранее эксперты рассказывали, какие породы собак могут быть не самым лучшим выбором для семей с детьми. Из-за нехватки терпения к малышам некоторые из них могут даже проявлять агрессию.

Напомним, мы уже писали, какие породы собак не имеют запаха и не линяют.

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