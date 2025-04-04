Они считаются опасными: какие породы собак должны носить намордник на улице

Собаки – преданные друзья человека, которые дарят радость и комфорт. Однако даже самый спокойный любимец может внезапно проявить агрессию, особенно во время прогулки.

Некоторые породы считаются потенциально опасными, поэтому их выгул без намордника запрещен. Об этом пишет Радиотрек.

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Это касается таких собак:

Кавказская овчарка

Немецкая овчарка

Ротвейлер

Американский питбультерьер

Алабай

Бультерьеры (американский, английский, стаффордширский)

(американский, английский, стаффордширский) Акбаш

Канарский дог

Аргентинский дог

Доберман

Правила для больших собак

Кроме указанных пород, все собаки с весом более 10–15 кг также должны выгуливаться в наморднике. Даже небольшие, но агрессивные породы могут представлять угрозу, поэтому владельцам следует позаботиться о безопасности окружающих.

Правильное использование намордника – важная составляющая ответственного содержания собаки, помогающая избежать нежелательных инцидентов.

Напомним, мы уже писали о топ породах, прекрасно контактирующих с детьми.

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