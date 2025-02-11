Они сделают ваш образ уникальным: самые яркие тренды осени-зимы 2024-2025

Осень 2024 года представляет увлекательные модные тенденции, сочетающие ностальгию, практичность и свежие дизайнерские решения. Рассмотрим десять ключевых трендов сезона. Об этом пишет Voque.

Воздушные прозрачные платья

Возвращается эстетика 1970-х годов, вдохновленная коллекциями Chloé, где легкие, струящиеся силуэты создают романтический богемный образ.

Стильные образы 2024-2025. Источник: Voque

Шнурованная детализация

Брюки со шнуровкой становятся главной альтернативой классическим джинсам и костюмным брюкам, придавая образу утонченной сексуальности.

Стильные образы 2024-2025. Источник: Voque

Утилитарный стиль

Рабочая одежда вдохновляет дизайнеров, в частности Prada, на создание функциональных фермерских курток, сочетающих практичность со стилем.

Стильные образы 2024-2025. Источник: Voque

Удлиненные джинсы

Свободный крой и чрезмерная длина денима создают удлиненный силуэт, который становится определяющим трендом сезона.

Стильные образы 2024-2025. Источник: Voque

Пальто-шарф

Инновационное сочетание верхней одежды с встроенным шарфом предлагает элегантное решение для холодной погоды.

Стильные образы 2024-2025. Источник: Voque

Декоративные брелки

Тренд на украшение сумок шармами набирает обороты, позволяя персонализировать аксессуары.

Стильные образы 2024-2025. Источник: Voque

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Замшевые юбки

Самый популярный запрос в модных поисках превращается в must-have сезона.

Байкерская обувь

Сапоги в байкерском стиле возвращаются на модную арену, напоминая об их популярности в 2010 году.

Стильные образы 2024-2025. Источник: Voque

Футболки с месседжами

Надписи на футболках остаются актуальными, органично сочетаясь с верхней одеждой.

Ромбовый принт

Аргайл переживает возрождение, украшая вязаные изделия и привнося ретро-элемент в современные образы.

Стильные образы 2024-2025. Источник: Voque

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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