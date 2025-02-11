Они сделают ваш образ уникальным: самые яркие тренды осени-зимы 2024-2025
Осень 2024 года представляет увлекательные модные тенденции, сочетающие ностальгию, практичность и свежие дизайнерские решения. Рассмотрим десять ключевых трендов сезона. Об этом пишет Voque.
Воздушные прозрачные платья
Возвращается эстетика 1970-х годов, вдохновленная коллекциями Chloé, где легкие, струящиеся силуэты создают романтический богемный образ.
Шнурованная детализация
Брюки со шнуровкой становятся главной альтернативой классическим джинсам и костюмным брюкам, придавая образу утонченной сексуальности.
Утилитарный стиль
Рабочая одежда вдохновляет дизайнеров, в частности Prada, на создание функциональных фермерских курток, сочетающих практичность со стилем.
Удлиненные джинсы
Свободный крой и чрезмерная длина денима создают удлиненный силуэт, который становится определяющим трендом сезона.
Пальто-шарф
Инновационное сочетание верхней одежды с встроенным шарфом предлагает элегантное решение для холодной погоды.
Декоративные брелки
Тренд на украшение сумок шармами набирает обороты, позволяя персонализировать аксессуары.
Читайте также: Легенды возвращаются: топ стрижек из 90-х, которые будут снова на пике популярности этой осенью
Замшевые юбки
Самый популярный запрос в модных поисках превращается в must-have сезона.
Байкерская обувь
Сапоги в байкерском стиле возвращаются на модную арену, напоминая об их популярности в 2010 году.
Футболки с месседжами
Надписи на футболках остаются актуальными, органично сочетаясь с верхней одеждой.
Ромбовый принт
Аргайл переживает возрождение, украшая вязаные изделия и привнося ретро-элемент в современные образы.
Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!