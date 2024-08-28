Они спокойны и не требуют много внимания: топ-3 породы собак, которые подойдут загруженным хозяевам

Поиск идеального компаньона среди четырехлапых друзей – это ответственная задача. Особенно когда у вас напряженный график работы и ограниченное время по уходу за питомцем. К счастью, существуют породы собак, прекрасно адаптирующихся к жизни с людьми, ведущими активный образ жизни. Рассмотрим три из них. Об этом пишет ТСН.

1. Мастиф

Мастики – это настоящие великаны с добродушным сердцем. Несмотря на свои размеры, они отличаются спокойным и кротким характером. Эти собаки нуждаются в минимальной физической активности и будут счастливы просто полежать рядом с вами на диване. Мастики – идеальные компаньоны для людей, которые ценят покой и преданность.

2. Сенбернар

Сенбернары – это еще одна большая собака с мягким характером. Они известны своим покоем и терпением. Несмотря на свои размеры, они очень нежны и любят. Сенбернары не нуждаются в длительных прогулках, но им важно внимание и ласка от владельца.

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3. Английский бульдог

Если вы ищете меньшую по размеру породу, то английский бульдог может стать идеальным выбором. Эти собаки обладают характерной внешностью и спокойным темпераментом. Они хорошо адаптируются к жизни в квартире и не нуждаются в длительных физических нагрузках. Английские бульдоги – отличные компаньоны для людей, ведущих спокойный образ жизни.

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