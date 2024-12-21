Они станут лучшим компаньоном: топ самых верных собак

Ученые выяснили, что преданность собак имеет генетическую природу. Исследование Университета Аризоны 2019 выявило 131 участок в ДНК собак, что влияет на формирование 14 ключевых личностных характеристик, включая лояльность к хозяину.

По наблюдениям Кертис Келли, эксперт по поведению животных из Филадельфии, преданную собаку можно узнать по нескольким признакам: она часто смотрит в глаза хозяину, быстро отзывается на зов, охотно выполняет команды, радостно встречает после разлуки и стремится быть рядом как можно дольше. Об этомпишет ТСН.

Среди самых преданных пород выделяют ротвейлера – сильного и чувствительного охранника, нуждающегося в должном воспитании. Миниатюрная чихуахуа покоряет своей безграничной любовью и долголетием. Немецкая овчарка славится героической преданностью и готовностью защищать владельца при любых обстоятельствах.

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Кокер-спаниель – идеальный семейный компаньон, прекрасно адаптирующийся к разным условиям жизни. Лабрадор-ретривер, 30 лет возглавлявший рейтинг популярности в США, известен своей универсальностью: от спасателя до терапевта.

Пиренейская горная собака, любимец французской знати, сочетает приверженность самостоятельному характеру. Гигант сенбернар отличается особой нежностью к детям и сообразительностью. Японская акита, прославленная историей верного Хатико, демонстрирует безграничную преданность хозяину, хотя может быть сдержанной с незнакомцами.

Примечательно, что все эти породы нуждаются в правильной социализации и воспитании для раскрытия своего потенциала преданному другу человека.

Напомним, мы уже писали, какие породы собак не следует заводить семьям с детьми.

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