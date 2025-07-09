Они стоят каждой копейки: топ самых надежных подержанных автомобилей

Согласно данным Consumer Reports, в самые надежные автомобили с пробегом стабильно входят марки Lexus, Toyota и Mazda. Некоторые модели этих брендов сохраняют высокое качество даже после того, как прошли более 160 тысяч километров, оставаясь выгодной инвестицией.

Как сообщает Slash Gear, Mazda заняла третье место среди 26 автомобильных марок в рейтинге подержанных авто по версии Consumer Reports. Хотя не все модели бренда одинаково надежны, Mazda3 и CX-5 признаны удачными примерами. разместил Mazda на второй строчке с результатом 185 проблем на 100 авто – это лучший показатель, чем у многих конкурентов.

Toyota, занявшая второе место в том же рейтинге, продолжает демонстрировать стабильную надежность.

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Самые высокие позиции по надежности, по данным Consumer Reports, удерживает Lexus. Этот премиум-бренд считается самым надежным среди автомобилей в возрасте от 5 до 10 лет. машин. Несмотря на более высокую стоимость подержанных моделей Lexus, их долговечность оправдывает инвестиции.

На украинском рынке спрос на подержанные авто также растет. По информации Укравтопрома, в июне в Украину ввезли почти 20 тысяч легковых автомобилей с пробегом — на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. 8,8 лет.

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

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