Они вызывают тревожность: какие запахи не следует использовать, если у вас есть кот

Коты обладают чрезвычайно чувствительным обонянием – в их носу около 200 миллионов рецепторов, что в десятки раз больше, чем у человека. Такая суперспособность позволяет улавливать мельчайшие нюансы аромата, однако делает пушистиков очень уязвимыми к сильным или резким запахам.

Некоторые могут вызвать стресс, панику или даже проблемы со здоровьем. Об этом пишет РБК.

Как функционирует кошачье обоняние

Кроме основного обонятельного аппарата, у кошек есть и вспомогательный орган Якобсона — именно через него они иногда открывают рот и "нюхают" странным образом. Это позволяет еще лучше считывать не только запахи, но и феромоны – химические сигналы от других животных.

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Какие запахи хуже всего переносят коты

Цитрусовые

Апельсины, лимоны, мандарины – враг номер один для кошачьего носа. Их эфирные масла настолько резки, что могут вызвать тревогу или заставить кота мгновенно убежать. Даже остатки кожуры в мусорнике могут испугать животное.

Кофе, бананы, специи

Запах свежемолотого кофе или банановой кожуры вызывает у кошек неприятие. Для них это ассоциируется с химикатами. А такие приправы, как корица, гвоздика или черный перец, содержат летучие вещества, раздражающие слизистую носа. Если вы часто готовите пряные блюда, пушистик может начать избегать кухни.

Ароматные растения

Лаванда, герань, табак – запахи, которые не просто неприятны, а иногда и токсичны для кошек. Они могут вызвать головную боль, раздражение или легкое отравление. Даже ароматизаторы из лаванды в шкафу могут стать источником стресса.

Бытовая химия и уксусные средства

Уксус, спирт, аммиак, средства с хлором – эти резкие запахи коты не переносят. Они способны вызывать тошноту, головные боли или даже затрудненное дыхание. Если вы пользуетесь подобными средствами, обязательно хорошо проветривайте помещение и не допускайте контакта с животным.

Как запахи могут помочь в воспитании кота

Некоторые из описанных ароматов можно использовать в пользу. Например, если кот дерет мебель или игнорирует лоток – положите в проблемное место немного лимонной кожуры или обработайте раствором уксуса. Но применяйте эти методы осторожно, не перебирая с концентрацией.

Также можно использовать эфирные масла в микродозах — несколько капель на ватный диск, расположенный подальше от животного. Главное — избегать токсичных веществ и всегда ставить безопасность питомца во главу угла.

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