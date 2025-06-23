Они являются прекрасными охотниками: какие породы собак имеют хорошее обоняние.

В мире существует множество пород собак, но некоторые из них особенно отличаются чрезвычайно чувствительным обонянием. Их выводили специально для того, чтобы помогать людям в поиске добычи или опасных веществ.

Издание The Scotsman со ссылкой на American Kennel Club назвало десять собак с лучшим обонянием. Лабрадоры-ретриверы известны не только способностью искать наркотики или взрывчатку — они также помогают врачам выявлять рак или предупреждать о резком снижении уровня сахара в крови у пациентов.

Бладхаунды обладают впечатляющими 300 миллионами обонятельных рецепторов, что делает их незаменимыми в поиске как предметов, так и преступников.

Басет-гаунды пользуются своими длинными ушами, чтобы устремлять запахи к носу, а кожа под подбородком помогает им лучше фиксировать следы.

Черно-поджоги кунхаунды были выведены в США для того, чтобы преследовать дичь на больших расстояниях. Их лай становится чаще по мере приближения к цели.

Английские пойнтеры высоко ценят охотники, ведь эти собаки не только улавливают запахи добычи, но и умеют точно указать на ее расположение.

Бигли когда-то помогали охотиться на лис за десятки километров, а сегодня они эффективно работают на таможне, обнаруживая контрабанду.

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Золотистые ретриверы обладают чрезвычайной способностью находить пищу, даже если она спрятана в герметичных контейнерах. Это особенно полезно, когда в семье есть дети с аллергией, например на арахис — собака может предупредить об опасности.

Бельгийские овчарки малину быстро реагируют на запахи наркотиков или взрывчатых веществ, точно указывая хозяину место их расположения.

Немецкие овчарки, первоначально выведенные для выпаса скота, ныне успешно служат в полиции, армии и спасательных командах благодаря 225 миллионам обонятельных рецепторов.

Английские спрингер-спаниели, созданные для охоты, много лет помогают в обнаружении взрывчатки, фальшивых денег, тел и даже пропавших людей благодаря своему исключительному обонянию.

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