Опасная магнитная буря ударила по Земле: сколько будет продолжаться и как защититься
В четверг, 4 апреля, на Земле длится мощная магнитная буря красного уровня опасности. Сила геомагнитного шторма достигла 5 баллов из 9 возможных.
По данным сервиса Meteoagent, завтра, 5 апреля, магнитная буря не стихнет и будет ощутима для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.
Магнитные бури сегодня и завтра: календарь на апрель
Также читайте: Солнце исчезнет на 4 минуты для 32 миллионов человек: когда наблюдать полное солнечное затмение 2024
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Эти колебания могут влиять на работу электросетей, систем связи и GPS, а также на самочувствие людей.
Как магнитные бури оказывают влияние на организм человека?
Воздействие магнитных бурь на организм человека может быть разным. Некоторые люди чувствуют:
- Головная боль
- Головокружение
- Слабость
- Усталость
- Повышенную раздражительность
- Нарушение сна
- Обострение хронических заболеваний
Как пережить магнитные бури?
Рекомендации для людей, чувствительных к магнитным бурям:
- Следите за прогнозом магнитных бурь.
- Заранее подготовьте аптечку с необходимым лекарством.
- Избегайте физического перенапряжения.
- Пейте больше воды.
- Употребляйте продукты, богатые витаминами и микроэлементами.
- Соблюдайте режим сна.
- Принимайте контрастный душ.
- Проводите время на открытом воздухе.
- Занимайтесь медитацией или йогой.
Если вы чувствуете сильное воздействие магнитной бури, обратитесь к врачу.
Что запрещено во время магнитных бурь:
- Ограничьте употребление кофе, алкоголя и табака.
- Уменьшите время работы и просмотра телевизора.
- Примите ванночку с добавлением эфирных масел.
- Слушайте спокойную музыку.
- Сделайте массаж.
Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!