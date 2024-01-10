Опасно для здоровья: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Большинство из нас привыкли разогревать пищу в микроволновке, однако также важно знать, что не все продукты пригодны для этого. Поскольку повторный разогрев может представлять угрозу для здоровья.

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Об этом сообщило издание Onlymyhealth. Важно отказаться от разогрева следующих продуктов:

Рис:

Рис может содержать споры бактерий, которые могут размножаться при повторном разогреве, что вызывает риск пищевого отравления.

Курица:

Повторное разогревание курицы важно выполнять при должной температуре, ведь недостаточно нагретая курица может привести к увеличению количества вредных бактерий. В частности, важно, чтобы курица разогрелась до 74 градусов.

Шпинат и другая зелень

Зелень при повторном разогреве может потерять питательную ценность из-за распада нитратов на нитриты, что может быть потенциально вредным. Эксперты советуют употреблять эту зелень свежую или сразу после приготовления.

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Картофель:

Разогрев картофеля может вызвать размножение вредных бактерий, если этот продукт перед этим оставался слишком долго при комнатной температуре.

Яйца:

Повторное разогревание яиц может изменить их белковую структуру и вызвать проблемы с пищеварением. Если вам нужно разогреть яйца, делайте это при низкой температуре и немедленно потребляйте.

Для безопасного разогрева пищи эксперты рекомендуют использовать пищевой термометр для измерения температуры. Кроме того, разогревать продукты следует на сильном огне, проверяя время разогрева и доводить пищу до кипения. Также важно учитывать особенности каждого продукта во избежание возможных рисков для здоровья.

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