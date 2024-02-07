Опасных ударов будет больше: обновился прогноз магнитных бурь на февраль

В феврале прибавится магнитных бурь. В частности, в среду, 7 февраля, идет геомагнитный шторм, который начался еще 4 февраля. Его сила достигла опасного красного уровня.

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По данным сервиса Meteoagent, магнитная буря сегодня составила 5 баллов из 9 возможных. Геомагнитный шторм спадет до уровня К-3 8 февраля, однако уже на следующий день снова усилится до 4 баллов (оранжевый уровень).

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Какие дни магнитные бури в феврале 2024 года

С 9 по 17 февраля ожидается спокойный период – K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури) 18 февраля начнется пятибалльная магнитная буря, как продлится двое суток, до 19 февраля включительно. 20 февраля – K-индекс 3 (низкая активность солнечной бури)

С 21 по 29 февраля – спокойный период, K-индекс 2 (низкая активность солнечной бури).

Что происходит во время магнитных бурь

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызываемое потоком заряженных частиц из Солнца. Эти частицы, называемые солнечным ветром, могут оказывать влияние на магнитосферу Земли, вызывая ряд явлений.

Вот некоторые из того, что может происходить во время магнитных бурь:

Изменение направления магнитного поля Земли: Это может привести к нарушению работы систем связи и навигации, таких как GPS.

Индукционные токи Эти токи могут возникать в длинных проводниках, таких как линии электропередач, и могут привести к сбоям в работе электросетей.

Эти красивые свечения в небе возникают, когда заряженные частицы с солнечного ветра сталкиваются с атмосферой Земли.

Влияние на здоровье Некоторые люди могут испытывать такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота и нарушение сна во время магнитных бурь.

Как магнитные бури влияют на человека

Они могут усугублять симптомы метеозависимости. Это связано с тем, что штормы влияют на электрическую активность мозга, что может вызвать нарушение его функционирования.

Вот некоторые из основных симптомов, которые могут испытывать метеозависимые люди во время магнитной бури:

Головная боль

Головокружение

Депрессия

Тревожность

Усталость

Проблемы со сном

Тахикардия

Агрессия

Что пить когда магнитные бури

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного чая. Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Гуляйте на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, не нервничайте.

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