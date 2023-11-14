Опасный сезон простуды: Врачи рассказали, как не заболеть гриппом и ководом

Несмотря на теплые сентябрь и октябрь, в Украине продолжается сезон простуд и гриппа. Киевский городской центр контроля и профилактики болезней рассказывает, как избежать этих неприятных заболеваний.

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Медики отмечают, что никакие меры не могут гарантировать стопроцентную защиту от болезней. Грипп и COVID-19 могут привести к серьезным осложнениям, таким как бронхит, пневмония и проблемы с сердцем. Вакцинация может значительно снизить риск заболевания и тяжелого хода, подчеркивают врачи. Об этом пишет Общественное.

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Вот несколько простых советов от врачей, которые помогут снизить риск заболеть:

Мытье Рук и Использование Антисептика: Регулярно мойте руки и используйте антисептик для снижения риска заражения. Избегание физических контактов и скоплений людей: Следите за тем, чтобы избегать физических контактов и мест с большим количеством людей. Проветривание Помещение: Регулярно проветривайте помещение для обеспечения циркуляции свежего воздуха. Использование Увлажнителя Воздух: Используйте воздухоувлажнитель для сохранения оптимального уровня влажности. Сон, Сбалансированное Питание и Физическая Активность: Обеспечьте достаточный сон, сбалансированное питание и регулярную физическую активность.

Вакцинация от гриппа рекомендуется. Актуальную вакцину можно купить в аптеке, а вакцинация от COVID-19 доступна бесплатно. Врачи рекомендуют провести первую бустерную прививку через 5 месяцев после первичного курса и вторую, если предыдущая была сделана еще прошлой зимой.

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