Опасный сезон простуды: Врачи рассказали, как не заболеть гриппом и ководом
Несмотря на теплые сентябрь и октябрь, в Украине продолжается сезон простуд и гриппа. Киевский городской центр контроля и профилактики болезней рассказывает, как избежать этих неприятных заболеваний.
Медики отмечают, что никакие меры не могут гарантировать стопроцентную защиту от болезней. Грипп и COVID-19 могут привести к серьезным осложнениям, таким как бронхит, пневмония и проблемы с сердцем. Вакцинация может значительно снизить риск заболевания и тяжелого хода, подчеркивают врачи. Об этом пишет Общественное.
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Вот несколько простых советов от врачей, которые помогут снизить риск заболеть:
- Мытье Рук и Использование Антисептика: Регулярно мойте руки и используйте антисептик для снижения риска заражения.
- Избегание физических контактов и скоплений людей: Следите за тем, чтобы избегать физических контактов и мест с большим количеством людей.
- Проветривание Помещение: Регулярно проветривайте помещение для обеспечения циркуляции свежего воздуха.
- Использование Увлажнителя Воздух: Используйте воздухоувлажнитель для сохранения оптимального уровня влажности.
- Сон, Сбалансированное Питание и Физическая Активность: Обеспечьте достаточный сон, сбалансированное питание и регулярную физическую активность.
Вакцинация от гриппа рекомендуется. Актуальную вакцину можно купить в аптеке, а вакцинация от COVID-19 доступна бесплатно. Врачи рекомендуют провести первую бустерную прививку через 5 месяцев после первичного курса и вторую, если предыдущая была сделана еще прошлой зимой.
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