Органическая борьба с улитками и слизнями: 10 способов остановить прожорливых вредителей
Садовые улитки и слизни делают все возможное, чтобы съесть как можно больше молодых побегов весной. Поэтому для садоводов и огородников эти вредители особенно опасны.
Они особенно распространены в климате с достаточной влажностью или влажностью и проявляют пик активности во время влажных сезонов года. Но даже в самые засушливые месяцы хорошо орошаемый сад является лучшей средой обитания этих вредителей.
Днем улитки и слизни прячутся в густых кустарниках, грудах листьев, под бревнами или в других влажных и темных местах. Они также могут пережить морозные условия, если они достаточно хорошо прячутся. Ночью они выходят и питаются, пишет Homestead and Chill.
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Улитки и слизни очень быстро размножаются. Если их популяции не контролировать, они могут нанести серьезный вред вашему саду.
Растения, привлекающие улиток и слизней
Улитки и слизни не прихотливы в пище. Они питаются как свежими, так и гнилыми веществами, и ищут практически любое нежное травянистое растение в найденном саду. Фаворитами для них являются: салат, капуста, молодая рассада, клубника, фасоль, кабачки, огурцы, растения перца, базилик и другая листовая зелень.
Они могут выесть бархатцы, окопник, георгины, хосты, цинии, подсолнечники, суккуленты и т.д. Мягкие новые побеги или листья, контактирующие с почвой или слоем мульчи, являются особенно легкой мишенью для этих вредителей.
Что не нравится улиткам и слизням
В целом улитки и слизни избегают жестких, колючих, горьких и очень ароматных растений, таких как розмарин, кошачья мята и лаванда. Они также не являются большими любителями папоротника, герани, коломбины, гортензии, молочая, юкки, полыни, бегонии или японской анемоны.
10 способов остановить улиток и слизней:
1. Уменьшите среду обитания вредителей:
Удалите густые кусты и груды листьев, где они могут прятаться. Используйте мульчу, которая не благоприятна для улиток, например компост или мелкую мульчу из коры.
2. Создайте отвлечение:
Посадите некоторые из их любимых растений вдали от ваших ценных культур. Используйте ловушки, например банки с пивом.
3. Используйте капельный полив:
Уменьшите количество влаги на поверхности почвы. Поливайте утром, чтобы почва успела высохнуть до наступления ночи.
4. Ручной сбор:
Собирайте улиток и слизней вручную ночью или после дождя. Используйте перчатки, чтобы защитить себя от паразитов.
5. Пивные ловушки:
Заполните неглубокие емкости пивом и поставьте их в местах скопления слизней. Улитки и слизни заползут в ловушку и утонут.
6. Барьеры:
Защитите ваши растения специальными барьерами или сделайте воротники из пластиковых бутылок. Это защитит их от улиток и слизней.
7. Медная лента:
Обмотайте медную ленту вокруг основания растений или грядок. Улитки и слизни не любят ползать по меди.
8. Диатомит:
Посыпьте диатомитом почву вокруг ваших растений. Диатомит повредит их тела и приведет к гибели.
9. Поощряйте природных хищников:
Привлекайте в свой сад кур, уток, лягушек, ежей.
10. Измельченная яичная скорлупа, кофейная гуща или острый перец – рассыпьте эти вещества вокруг растений.
Надеемся, эти советы помогут вам избавиться от улиток и слизей в вашем саду.
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