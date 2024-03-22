Органическая борьба с улитками и слизнями: 10 способов остановить прожорливых вредителей

Садовые улитки и слизни делают все возможное, чтобы съесть как можно больше молодых побегов весной. Поэтому для садоводов и огородников эти вредители особенно опасны.

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Они особенно распространены в климате с достаточной влажностью или влажностью и проявляют пик активности во время влажных сезонов года. Но даже в самые засушливые месяцы хорошо орошаемый сад является лучшей средой обитания этих вредителей.

Днем улитки и слизни прячутся в густых кустарниках, грудах листьев, под бревнами или в других влажных и темных местах. Они также могут пережить морозные условия, если они достаточно хорошо прячутся. Ночью они выходят и питаются, пишет Homestead and Chill.

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Улитки и слизни очень быстро размножаются. Если их популяции не контролировать, они могут нанести серьезный вред вашему саду.

Растения, привлекающие улиток и слизней

Улитки и слизни не прихотливы в пище. Они питаются как свежими, так и гнилыми веществами, и ищут практически любое нежное травянистое растение в найденном саду. Фаворитами для них являются: салат, капуста, молодая рассада, клубника, фасоль, кабачки, огурцы, растения перца, базилик и другая листовая зелень.

Они могут выесть бархатцы, окопник, георгины, хосты, цинии, подсолнечники, суккуленты и т.д. Мягкие новые побеги или листья, контактирующие с почвой или слоем мульчи, являются особенно легкой мишенью для этих вредителей.

Что не нравится улиткам и слизням

В целом улитки и слизни избегают жестких, колючих, горьких и очень ароматных растений, таких как розмарин, кошачья мята и лаванда. Они также не являются большими любителями папоротника, герани, коломбины, гортензии, молочая, юкки, полыни, бегонии или японской анемоны.

10 способов остановить улиток и слизней:

1. Уменьшите среду обитания вредителей:

Удалите густые кусты и груды листьев, где они могут прятаться. Используйте мульчу, которая не благоприятна для улиток, например компост или мелкую мульчу из коры.

2. Создайте отвлечение:

Посадите некоторые из их любимых растений вдали от ваших ценных культур. Используйте ловушки, например банки с пивом.

3. Используйте капельный полив:

Уменьшите количество влаги на поверхности почвы. Поливайте утром, чтобы почва успела высохнуть до наступления ночи.

4. Ручной сбор:

Собирайте улиток и слизней вручную ночью или после дождя. Используйте перчатки, чтобы защитить себя от паразитов.

5. Пивные ловушки:

Заполните неглубокие емкости пивом и поставьте их в местах скопления слизней. Улитки и слизни заползут в ловушку и утонут.

6. Барьеры:

Защитите ваши растения специальными барьерами или сделайте воротники из пластиковых бутылок. Это защитит их от улиток и слизней.

7. Медная лента:

Обмотайте медную ленту вокруг основания растений или грядок. Улитки и слизни не любят ползать по меди.

8. Диатомит:

Посыпьте диатомитом почву вокруг ваших растений. Диатомит повредит их тела и приведет к гибели.

9. Поощряйте природных хищников:

Привлекайте в свой сад кур, уток, лягушек, ежей.

10. Измельченная яичная скорлупа, кофейная гуща или острый перец – рассыпьте эти вещества вокруг растений.

Надеемся, эти советы помогут вам избавиться от улиток и слизей в вашем саду.

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