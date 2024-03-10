Орхидеи будут давать цветы более 10 лет, если следовать простым советам

Орхидеи имеют репутацию сложных в уходе. Однако есть несколько конкретных советов, которые помогут растению жить более десяти лет и давать красивые цветы.

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Орхидеи процветают при правильном использовании воды, света и почвы. Об этом сообщает Express.co.uk.

Приблизительно раз в неделю орхидеи нужно поливать теплой водой. Необходимо полить водой корни и посадочную смесь, затем подождать и полить снова.

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Орхидеи следует держать при косвенном освещении. Если растение получает достаточно света, оно будет иметь светло-зеленые листья.

При слишком слабом освещении у орхидеи будут темные и жесткие листья. При слишком большой освещенности – розовый или красный край на листьях.

Орхидеи лучше всего растут в смеси коры, молотка, перлита или подобных материалов. Почва должна иметь хороший дренаж.

Также следует помнить о внесении удобрений в почву в вегетационный период. Это между мартом и ноябрем и орхидеей нужно удобрять раз в месяц.

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