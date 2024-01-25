Орхидеи будут цвести круглый год, если поливать их этим раствором

Чтобы орхидеи хорошо росли и цвели, за ними нужно правильно ухаживать. Особенно важен уход за орхидеями зимой, когда световой день становится короче, а температура воздуха снижается.

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Как часто поливать орхидею зимой и каким раствором, сообщило издание Santeplus. Отмечается, что в зимний период орхидеи поливают реже летом. Это связано с тем, что зимой растения растут медленнее и нуждаются в меньшей влаге.

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В общем, орхидею нужно поливать, когда субстрат в горшке полностью просохнет. В среднем это можно делать раз в 2-3 недели.

Как правильно поливать орхидею

Полив орхидей следует проводить методом погружения. Для этого горшок с растением опускают в емкость с водой на 30-60 минут. После того как субстрат в горшке полностью пропитается водой, его нужно достать из емкости и дать лишней воде стечь.

Нельзя поливать орхидею сверху, поскольку это может привести к загниванию корней.

Что касается раствора, который не только будет питать орхидею, но и стимулировать цветение, специалисты советуют использовать коровье молоко, богатое кальцием и азотными белками, которые полезны для хорошего роста орхидей.

Молоко также обладает противогрибковыми свойствами, и его можно использовать для предотвращения грибковых заболеваний, которые могут поражать ваши растения, например мучнистой росой.

Чтобы удобрить орхидеи, добавьте немного отстоявшейся воды в упаковку из-под молока и полейте растения. Однако будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много молока, поскольку это может вызвать неприятный запах и замедлить рост ваших растений. Также отдавайте предпочтение обезжиренному или полуобезжиренному молоку, а не цельному.

А для борьбы с грибковыми заболеваниями разведите одну часть молока в 4 частях воды и поливайте этим раствором свои растения каждые 2-4 недели.

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