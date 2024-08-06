Орхидеи будут ярко цвести, если в субстрат добавить эти кухонные остатки

Орхидеи – это привередливые растения, требующие особого ухода. Одной из наиболее распространенных проблем есть недостаточное цветение. Но не стоит тратить большие суммы на специальные удобрения. Все, что вам нужно уже есть у вас дома.

Обычные кухонные отходы могут стать секретным оружием для достижения пышного цветения орхидей, утверждает известный ландшафтный дизайнер Марк Керран. По его словам, банановая шкурка, яичная скорлупа и рисовая вода могут превратить ваши орхидеи в настоящих красавиц.

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Яичная скорлупа, объяснил эксперт, это источник кальция, необходимого для развития корневой системы. Скорлупу можно измельчить и добавить в почву или приготовить из нее жидкое удобрение.

Банановая кожица богата калием и фосфором, стимулирующими цветение. Кожицу можно высушить, измельчить и добавить в почву или приготовить из нее жидкое удобрение.

Рисовая вода содержит азот, фосфор, калий, витамины и аминокислоты, которые питают растение и способствуют росту корней.

Как приготовить удобрения из этих ингредиентов?

Яичная скорлупа: измельчить, высушить и добавить в грунт или залить водой в неделю для получения жидкого удобрения.

Банановая кожура: высушить, измельчить и добавить в грунт или залить водой на 48 часов для получения жидкого удобрения.

Рисовая вода: оставить отвар после варки риса бродить в течение недели, затем развести водой и использовать для полива.

Напомним, орхидея может цвести непрерывно до двух лет. Эксперты объяснили, как добиться желаемого.

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