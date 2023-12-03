Орхидеи никогда не расцветут, если допускать эти ошибки

Орхидеи обожают за их потрясающее цветение. Однако эти растения известны незаурядной прихотливостью в уходе.

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Эксперт по комнатным растениям поделилась несколькими распространенными ошибками, которых следует избегать. Они не дают орхидеи расцвести, сообщает Express.co.uk.

В частности, орхидеи следует пересаживать в горшки каждый год, чтобы они могли продолжать цвести. Если корни кажутся тугими и запутанными или вы заметили белые корни, растущие из контейнера, возможно, пора пересадить.

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Другим признаком того, что орхидею следует пересадить, является гниение корней. Корешки могут становиться мягкими и коричневыми, поскольку это может быть признаком того, что компост больше не стекает эффективно. При пересадке используйте чистые острые ножницы, поскольку орхидеи восприимчивы к болезням, поэтому важно убедиться, что инструменты стерилизованы.

Орхидеи очень восприимчивы к корневой гнили, поэтому они погибнут, если им разрешить сидеть во влажной смеси для горшков. Подобным образом корни могут сморщиться и засохнуть, если условия слишком сухие. Чтобы предотвратить избыточный или недостаточный полив, всегда сначала проверяйте влажность компоста.

Большинство орхидей процветают при ярком, но косвенном солнечном свете, поэтому выходящие на восток или запад подоконники идеальны в течение большей части года.

Ранее эксперты назвали главные ошибки в уходе, которые "убивают" орхидеи.

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