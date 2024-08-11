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Орхидеи расцветут большими цветами, если поливать их определенным образом

Анастасия Крыщук

Орхидеи расцветут большими цветами, если поливать их определенным образом
Орхидеи расцветут большими цветами

Орхидеи являются одними из самых популярных комнатных растений из-за их красоты. Однако они могут долго не давать цветы.

Это связано с нехваткой питательных веществ в почве. Однако есть один способ, который позволит провоцировать рост цветов, сообщает Express.co.uk.

Рисовая вода содержит небольшое количество азота, фосфора и калия, трех основных питательных веществ, необходимых комнатным растениям для развития корней, роста листьев и стимулирования цветения. Она также содержит небольшое количество витаминов группы В и минералов, таких как магний, поддерживающий производство энергии растением.

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Все, что вам нужно сделать, это насыпать рис в миску и добавить холодную воду из-под крана. Покрутите рис ложкой или руками и дождитесь, когда крахмал отделится от риса.

Осторожно процедите рис от воды и вылейте крахмалистую воду в емкость. Смешайте одну часть пресной воды и одну часть рисовой воды, чтобы разбавить ее.

Вылейте раствор непосредственно на основание грунта орхидеи. Подкармливайте комнатные растения этим простым раствором всего раз в месяц.

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Комнатные растения