Орхидеи расцветут большими цветами, если поливать их определенным образом

Орхидеи являются одними из самых популярных комнатных растений из-за их красоты. Однако они могут долго не давать цветы.

Это связано с нехваткой питательных веществ в почве. Однако есть один способ, который позволит провоцировать рост цветов, сообщает Express.co.uk.

Рисовая вода содержит небольшое количество азота, фосфора и калия, трех основных питательных веществ, необходимых комнатным растениям для развития корней, роста листьев и стимулирования цветения. Она также содержит небольшое количество витаминов группы В и минералов, таких как магний, поддерживающий производство энергии растением.

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Все, что вам нужно сделать, это насыпать рис в миску и добавить холодную воду из-под крана. Покрутите рис ложкой или руками и дождитесь, когда крахмал отделится от риса.

Осторожно процедите рис от воды и вылейте крахмалистую воду в емкость. Смешайте одну часть пресной воды и одну часть рисовой воды, чтобы разбавить ее.

Вылейте раствор непосредственно на основание грунта орхидеи. Подкармливайте комнатные растения этим простым раствором всего раз в месяц.

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