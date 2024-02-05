Орхидеи расцветут и будут радовать глаз, если поставить их в определенном месте: Советы от экспертов

Многие владельцы орхидей сталкиваются с проблемой, когда растение не дает цветов. Эксперт по комнатным растениям Грэм Райс раскрыл один простой трюк, побуждающий орхидеи снова расцвести.

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Многое зависит от того, где в квартире находится орхидея. Об этом сообщает Express.co.uk.

Сначала убедитесь, что температура ночью ниже температуры днем. Основная разница в температуре колеблется в пределах пяти градусов от дня до ночи.

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Орхидеи процветают на подоконнике, выходящем на север или восток. Для этого можно воспользоваться компасом или установить приложение на смартфон.

Когда дело доходит до обрезки орхидеи, Райс рекомендует быть осторожным. Никогда не срезайте кончик цветущего побега, если он еще зелен, поскольку вы срежете бутоны.

Когда дело доходит до полива орхидей, их следует регулярно смачивать дождевой водой. Старайтесь не переливать орхидею. Если они стоят в воде, то корни могут загнить.

Напомним, неопытные садоводы совершают много ошибок во время ухода за орхидеей. Поэтому мы рассказали, как правильно выращивать эти красивые цветы, чтобы любоваться продолжительным и обильным цветением.

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