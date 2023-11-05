Орхидея будет цвести, как 'сумасшедшая': специалисты посоветовали добавить в горшок один предмет

Орхидеи являются одними из самых популярных комнатных растений. Однако цветок отличается высокими потребностями в уходе.

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Когда цветы окончательно увядают, возникает соблазн выбросить комнатное растение, но с помощью простого трюка можно побуждать к новому цветению. Об этом сообщает Express.co.uk.

Специалисты советуют класть кубик льда в горшок с орхидеей раз в неделю. Это лучшая практика для тех, кто имеет привычку излишне поливать свои комнатные растения.

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Идея состоит в том, что когда кубики льда медленно тают, они дают среде для выращивания и корням достаточно времени, чтобы впитать воду. Так орхидея получает точное количество влаги, которое ей нужно.

Большие цветы могут потребовать трех кубиков льда в неделю. Малышам советуют класть два кубика, а для мини-орхидеи используйте один.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить во время выращивания орхидей.

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