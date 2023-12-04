Оригинально, вкусно и быстро: Как приготовить яичницу в лаваше на завтрак
Хотите насладиться сытным, полезным и легким при приготовлении завтраком? Яичница с лавашем – это непринужденный способ удовлетворить ваш аппетит.
Если вы уже опробовали множество рецептов, мы предлагаем вам экспериментировать с этим необычным и одним из самых быстрых способов приготовления яичницы. В нескольких простых шагах вы получите вкусный и сытный завтрак.
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Ингредиенты:
- Лаваш – 4 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Колбаса – 100 г
- Сыр твердый – 120 г
- Помидор – 1-2 шт.
- Масло сливочное – 10 г
- Соль, перец черный большого помола – по вкусу
Способ приготовления:
- В глубокую тарелку разбейте яйца, добавьте соль, перец и тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковородку со сливочным маслом и вылейте половину яичной смеси, раскладывая лаваш сверху. Добавьте тонко нарезанную колбасу и посыпьте тертым сыром.
- Уложите второй лаваш, добавьте нарезанные кольцами помидоры и еще раз посыпьте тертым сыром.
- Уложите третий лаваш, добавьте колбасу и сыр. Сверху уложите последний лаваш и вылейте оставшуюся яичную смесь.
- Жарьте яичницу на малом огне с обеих сторон под крышкой до готовности.
- Подаем на стол и наслаждаемся вкусом!
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