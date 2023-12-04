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Оригинально, вкусно и быстро: Как приготовить яичницу в лаваше на завтрак

Игорь Романько

Как сделать яичницу в лаваше

Хотите насладиться сытным, полезным и легким при приготовлении завтраком? Яичница с лавашем – это непринужденный способ удовлетворить ваш аппетит.

Если вы уже опробовали множество рецептов, мы предлагаем вам экспериментировать с этим необычным и одним из самых быстрых способов приготовления яичницы. В нескольких простых шагах вы получите вкусный и сытный завтрак.

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Ингредиенты:

  • Лаваш – 4 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Колбаса – 100 г
  • Сыр твердый – 120 г
  • Помидор – 1-2 шт.
  • Масло сливочное – 10 г
  • Соль, перец черный большого помола – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В глубокую тарелку разбейте яйца, добавьте соль, перец и тщательно перемешайте.
  2. Разогрейте сковородку со сливочным маслом и вылейте половину яичной смеси, раскладывая лаваш сверху. Добавьте тонко нарезанную колбасу и посыпьте тертым сыром.
  3. Уложите второй лаваш, добавьте нарезанные кольцами помидоры и еще раз посыпьте тертым сыром.
  4. Уложите третий лаваш, добавьте колбасу и сыр. Сверху уложите последний лаваш и вылейте оставшуюся яичную смесь.
  5. Жарьте яичницу на малом огне с обеих сторон под крышкой до готовности.
  6. Подаем на стол и наслаждаемся вкусом!

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