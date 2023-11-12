Оригинальные трюфели-тыквы: готовим десерт, который смакует с осенним лате (видео)

Осень – это время тыквы. Этот вкусный и полезный овощ можно использовать для приготовления разных блюд, от первых до десертов.

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Сегодня мы предлагаем вам рецепт оригинальных трюфелей-тыкв, которые идеально подойдут к чаю или кофе.

Этот десерт не только вкусен, но и полезен. Тыква содержит много витаминов и минералов, необходимых для здоровья. Он также является хорошим источником клетчатки, помогающей поддерживать здоровье пищеварения.

Инстаграм-блогер yummy.lera поделилась рецептом тыквенных трюфелей и посоветовала попробовать приготовить тыквенное лате, "подаваемое в Starbucks".

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Для приготовления трюфелей подготовьте:

100 г тыквенного пюре

150 г крем-сыра

150 г сгущенки

50 г белого шоколада

15 г сливочного масла

1-2 ч. л. специй: корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика

щепотка соли

200 г печенья

сахар и темный шоколад – для подачи

Тыквенное лате

А для лат вам понадобится на две порции следующее:

100 г тыквенного пюре

300 мл молока

20 г сахара

10 г меда

1-2 ч. л. специй: корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика

2 шота эспрессо или 150 заваренного растворимого кофе.

взбитые сливки и корица – для подачи

Приготовление тыквенных трюфелей

Для начала помойте тыкву, почистите от кожуры и нарежьте кубиками. Противень застелите пергаментом и сверху выложите кусочки тыквы. Поставьте запекаться в духовку на 160 градусов, пока тыква не станет мягкой.

Когда запеченная тыква остынет, взбейте ее в блендере до однородной массы. Выложите массу в кастрюлю с широким дном. Добавьте крем-сыр, сгущенку, шоколад, сливочное масло, специи и щепотку соли.

Печенье покрошите и перебейте блендером, высыпьте его в кастрюлю. Все перемешайте.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и помешивая, дождитесь пока масса станет однородной. Снимите кастрюлю с огня, охладите до комнатной температуры и залейте в стеклянную форму, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов.

Когда масса застынет, из теста сформуйте небольшие шарики и обваляйте их в сахаре. Затем уложите на ровную поверхность и с помощью толстой нити сверху формируем форму тыквы. Сверху можно уложить маленький кусочек темного шоколада, чтобы сформировать тыквенный хвостик.

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А чтобы приготовить тыквенное лате, нужно соединить пюре с тыквой и молоком. Затем добавить сахар, мед и специи. Ставим на средний огонь и доводим до кипения, все время помешивая смесь.

На дно стакана для заплаты надо налить заваренный кофе, а сверху вылить сваренную смесь. Украсьте напиток в стакане сливками из баллончика-спрея, присыпьте корицей.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.

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