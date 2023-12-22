Оригинальный салат 'Рождественский веночек': готовится за считанные минуты (видео)

На Рождество принято готовить 12 разнообразных блюд, что символизироваться 12 месяцев, или 12 апостолов Христа. На праздничный стол кроме узвара и кутьи ставят постный борщ, вареники, тушеную капусту, голубцы и т.д.

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Предлагаем на этот праздник приготовить салат "рождественский веночек" – это отличный вариант для праздничного стола. Он не только вкусный, но и имеет красивый внешний вид.

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Составляющие:

Креветки – 300 г

Черри – 300 г

Моцарелла – 150 г

Черные оливки – банка 150 г

Листья салата – пучок

Руккола – 200 граммов

Сок из 1 лимона

Растительное масло

Для соуса:

2 ст. л меда

1 ст. л горчицы в зернах

1 ст. л лимонного сока

3 ст. л соевого соуса

1 ст. л оливкового масла

Пошаговый рецепт "рождественского веночка":

Вымойте овощи и зелень и обсушите. В глубокой чашке листья салата и рукколу нужно полить лимонным соком, посолить и добавить растительное масло. Все перемешиваем.

Помидоры черри и моцарелла разрезаем пополам. Перережьте оливки пополам.

Очищенные креветки следует обдать кипятком и обжарить с двух сторон до готовности.

Берем широкое блюдо, посередине ставим перевернутую кружку. Выкладываем зелень, сверху черри, моцареллу, маслины и креветки.

Подготовьте заправку – смешайте 2 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы в зернах, 1 ст. л. лимонного сока, 3 ст. л. соевого соуса и 1 ст. л оливкового масла. Полейте креветки и черри.

Когда выложите все ингредиенты, кружку из блюда нужно убрать.

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