Осенний must-have: сапоги, которые станут хитом сезона 2024

С приближением осенних дней пора обновить гардероб осенней обувью. В этом сезоне в трендах остается классика, поэтому модельеры советуют просмотреть уже имеющуюся коллекцию обуви, поскольку среди них наверняка найдется пара модных сапог или ботильонов.

Команда UAportal делится информацией о том, какие модели обуви будут в тренде этой осенью и как их лучше всего комбинировать.

Ковбойские сапоги

Казацкие сапоги снова стали воплощением стиля. Они появились на вершине модных трендов в прошлом году и намерены оставаться там на длительное время. Эта обувь отлично подходит к разнообразному гардеробу и подходит к любому наряду. Для создания изысканного вида казацкие сапоги идеально дополняют юбки и платья, а в качестве верхней одежды оптимальным выбором будет элегантное длинное пальто.

Стильные ботфорты

Сапоги-чулки стали воплощением стиля и элегантности, завоевав статус незаменимого элемента в шкафу каждой поклонницы моды. Изготовленные из разнообразных материалов – от мягкой замши до блестящей экокожи – они придают шарму любому образу, подчеркивая его уникальность. Стилисты советуют комбинировать эти изящные высокие сапоги с мини-платьями для создания роскошного и изысканного ансамбля.

Массивные ботильоны

Ботильоны – это воплощение комфорта и стиля, идеально дополняющий любой гардероб. Уже третий год они остаются на вершине модных трендов и не показывают признаков снижения популярности. Этот тип обуви отлично смотрится с джинсами или юбками, позволяя создать непринужденный, но стильный образ. Что касается верхней одежды, то ботильоны прекрасно сочетаются с объемными жакетами, куртками в стиле бомбер и элегантными тренчами.

Высокие сапоги для верховой езды

Высокие сапоги стали незаменимым элементом гардероба для модниц со всего мира. Этот обувной тренд идеально подходит высоким дамам, акцентируя на их изяществе и визуально удлиняя силуэт. В то же время, менее высоким женщинам рекомендуется выбирать модели на каблуках, оптически увеличивающих рост. Сапоги в стиле верховой езды универсальны – они прекрасно дополнят любой образ, будь то деловая встреча, романтическое свидание или торжественное событие. Они придают уверенность и изысканность, позволяя каждой женщине чувствовать себя очаровательной и безупречной.

Напомним, ранее мы говорили, какие аксессуары будут на пике моды осенью-2024.

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