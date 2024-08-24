Вся суть в мелочах: какие аксессуары будут на пике моды осенью-2024

Хотя физически Джейн Биркин уже нет с нами, ее влияние на моду остается неизменным. Ее легкий, богемный стиль, особенно любовь к аксессуарам, продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру. Одним из ярких проявлений этого является последний тренд, покоривший модников на Неделе моды в Копенгагене – "Jane Birkin-ifying your bag".

Этот тренд, набравший бешеную популярность благодаря TikTok, состоит в том, чтобы превратить свою сумку в настоящее произведение искусства, украсив ее разнообразными аксессуарами. Брелки, бусы, ленты, наклейки, безделушки из путешествий – все это может стать частью вашего уникального дизайна.

Почему именно Копенгаген?

Копенгагенская Неделя моды всегда была известна своим эклектическим стилем и смелыми экспериментами. Здесь модники со всего мира приезжают, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность. Неудивительно, что именно здесь этот тренд нашел больше всего отклика. Улицы города превратились в подлинную выставку оригинальных сумок, каждая из которых рассказывала свою историю.

От Джейн Биркин до современных модников

Идея украшать сумки не нова. Именно Джейн Биркин, в честь которой назван этот тренд, славилась своей привычкой украшать свою сумку Hermes Birkin всевозможными мелочами. Она вешала на нее брелоки, приклеивала наклейки, обвязывала шарфами. Для нее сумка была не просто аксессуаром, а отражением ее личности, ее путешествий и увлечений.

Сегодня модники во всем мире подхватили эту идею и развивают ее. Они используют сумки в качестве холста для самовыражения, добавляя к ним личные и значимые детали. Это может быть брелок, напоминающий о путешествии, ожерелье, подаренное любимым человеком, или просто милая безделушка, поднимающая настроение.

Учитывая успех тренда в Копенгагене, можно с уверенностью сказать, что он быстро распространится по всему миру. Мы уже можем наблюдать, как модные блоггеры и инфлюэнсеры подхватывают эту идею и создают свои уникальные образы.

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