Ошибка, которую все допускают, употребляя мед

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Мед широко используется в народной медицине, косметологии. Содержит много ферментов, фитонцидов, которые хорошо усваиваются организмом.

Ошибочно думать, что мед - это сахарозаменитель. На самом деле, мед - это естественный сахар. К нему в большом объеме входят простые углеводы: моносахариды глюкоза и фруктоза. И по химическому составу это насыщенный (около 82%) водный раствор сахара. Поэтому мед не может быть заменителем сахара.

Основное преимущество перед сахаром, ценность меда в разнообразии питательных веществ. В состав входят кислоты, азотистые вещества, ферменты, минеральные компоненты, витамины, а также железо, калий, кальций, кобальт, медь, фосфор, фтор, хром, цинк и другие элементы. Всего более 70 веществ. Мед - биологически активный продукт, поэтому стоит знать о его особенностях:

Высокое содержание простых углеводов. Неумеренное потребление меда способствовать набору веса.

Высокий гликемический индекс и калорийность. Если страдаете от избыточного веса, лучше ограничить потребление этого сладкого продукта.

Некоторые растения-медоносы, точнее, их пыльца может вызвать аллергию, время сильную. Перед тем, как включать мед в свой рацион, проверьте, нет ли у вас на него аллергической реакции. Прежде всего это касается детей.

Его не нужно нагревать. При высоких температурах теряет полезные свойства, прежде всего антимикробные.

Интересно, что он один из немногих продуктов, которые не портятся при правильном хранении.

Любите мед? В чайной ложке около 10 г этого продукта и 30 ккал. Суточная норма 2 - 3 чайные ложки меда.