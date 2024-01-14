Ошибки при протирке экрана телевизора: что запрещено делать

Неправильный уход при уборке телевизора может привести к появлению неприятных царапин и разводов. В частности, существуют две распространенные ошибки, с которыми можно столкнуться во время протирания его экрана.

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Об этом сообщило издание NV. В частности, правильный уход за телевизором может продлить его службу.

Первая ошибка заключается в использовании средств для уборки поверхностей, содержащих аммиак и другие активные вещества. Эти вещества могут навредить специальному покрытию экрана, поэтому следует избегать их использования и перейти на менее агрессивные альтернативы.

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Вторая распространенная ошибка заключается в протирании экрана бумажными полотенцами или салфетками. Эти материалы содержат микроскопические дольки, которые оставляют царапины на поверхности экрана. Следует отказаться от их использования и вместо этого выбрать микрофибровые салфетки.

Также существует альтернативный метод ухода за экраном телевизора, который заключается в протирании дистиллированной водой и салфеткой из микрофибры. Однако при удалении сложных загрязнений нужно добавить несколько капель моющего средства к дистиллированной воде. Важно избегать попадания воды в вентиляционные отверстия телевизора.

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