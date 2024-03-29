Оставьте их в покое: эти растения никогда не обрезают весной

С приходом весны для садоводов пришло активное время работ, в том числе обрезки деревьев и кустов. Это дело полезно, но есть определенные исключения.

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Обрезка некоторых растений в весенний период может причинить им вред, а не пользы. Итак, какие растения лучше обойти вниманием этого весеннего периода, рассказали эксперты Gardening know how.

Обрезка деревьев и кустов в весенний период – важная процедура для тех, кто стремится иметь красивый и здоровый сад. Она помогает контролировать рост растений, удалять старые и больные ветви, мешающие здоровому росту.

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Растения можно разделить на три основные группы по обрезке:

Переносящие обрезку хорошо. Те, что можно обрезать, но лучше делать это в другое время года. Те, которые нельзя обрезать, так как это может повредить их.

К деревьям, которые лучше оставить без обрезки весной, относятся береза, клен, грецкий орех и фруктовые деревья. Среди кустов, к которым применяется это правило, относятся сирень, форзиция и жасмин.

Однако есть растения, которые не следует обрезать вне зависимости от сезона. Это цветущие растения, включающие пион, азалию, рододендрон и магнолию. Обрезка его в период цветения может существенно ухудшить их состояние и урожайность.

Итак, если вы уже готовитесь обрезать деревья и кустарники в вашем саду этой весной, обязательно обратите внимание на советы по выбору времени и растений, которые следует оставить без внимания на этот раз. Не забывайте, что правильная обрезка помогает растениям развиваться здорово и максимально продуктивно.

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