Осторожно, клещи: как защитить своих любимцев

Наши пушистые друзья – собаки и кошки – особенно уязвимы к укусам клещей. Вопреки распространенным мифам, клещи не падают с деревьев.

Они живут в сырых, затененных местах: в высокой траве, кустах, на опушках, в парках, на приусадебных участках и даже в городских скверах. Обычно не поднимаются выше полутора метров — просто ждут, когда кто-то случайно заденет их своей одеждой или шерстью. Об этом пишет centralna.vet.

Пик активности этих паразитов – с апреля по июнь. Однако из-за теплых зим сезон опасности теперь длится почти целый год. Поэтому во время каждой прогулки с собакой или когда кот выходит на улицу, следует быть особенно внимательным.

Чем опасны клещи для животных

Сам укус на самом деле не главная проблема. Настоящую угрозу несут болезни, которые клещи могут переносить. Одна из самых опасных – пироплазмоз (бабезиоз). Это серьезное заболевание, поражающее эритроциты и без лечения может закончиться смертельно.

На что обратить внимание:

внезапное повышение температуры;

потемнение мочи (вплоть до черного оттенка);

вялость, слабость, затрудненное дыхание;

рвота, диарея, отказ от еды.

Если вы заметили такие симптомы – не медлите. Срочный визит к ветеринару может спасти жизнь вашему любимцу.

Нашли клеща? Действуйте осторожно

Если паразит еще не присосался – аккуратно снимите его и уничтожьте. Избегайте раздавления во избежание заражения. Обработайте место укуса антисептиком.

Если клещ уже присосался – осторожно выкрутите его пинцетом или специальным инструментом. Не дергайте резко! После удаления снова обработайте кожу и наблюдайте за состоянием животного несколько дней.

Помните: не каждый клещ – носитель инфекции, но риск всегда есть, поэтому лучше перестраховаться.

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Как защитить любимца от клещей

Современные ветеринарные средства позволяют надежно защитить животное:

Капли на холке – простой вариант, действует около месяца.

– простой вариант, действует около месяца. Протиклещевые ошейники – обеспечивают длительную защиту (до 6-8 месяцев).

– обеспечивают длительную защиту (до 6-8 месяцев). Спреи – удобны для коротких выездов на природу.

– удобны для коротких выездов на природу. Таблетки – системная защита изнутри, удобная и надежная.

Перед выбором средства обязательно посоветуйтесь с ветеринаром с учетом веса, возраста и особенностей здоровья вашего любимца.

Советы по ежедневному уходу

После каждой прогулки осматривайте шерсть и кожу животного, особенно в области ушей, шеи, паха, живота.

Следите за чистотой территории – подстригуйте траву во дворе.

Избегайте высокой травы, особенно весной и в начале лета.

Всегда контактируйте с ветеринаром под рукой.

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