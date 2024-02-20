От этого зависит здоровье ваших волос: как правильно чистить расческу.

Наверное, вы не раз спрашивали себя, как правильно ухаживать за щетками и расческами для волос. Ведь эти предметы ежедневного потребления могут накапливать грязь и множество волос.

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Поэтому очень важно регулярно проводить их гигиеническую чистку и дезинфекцию для здоровья и красоты ваших локонов. При этом следует учитывать материал щетки. Об этом пишет Главред.

Как мыть щетки

Удалите волосы. Сначала с помощью зубочисток, карандашей или других узких предметов извлеките задержанные пряди. Вымойте в миле. Наполните емкость теплой водой с добавлением шампуня или обычного мыла. Окуньте щетку на 3-4 минуты, при необходимости нежно потерев между щетиной чистой зубной щеткой. Сполосните и высушите. Тщательно промойте устройство под струей воды, чтобы удалить мыльные следы. После этого насухо протрите мягкой тканью, встряхните над раковиной.

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Особенности деревянных щеток

Для деревянных изделий соблюдайте дополнительные правила, чтобы избежать повреждений:

Используйте минимум воды и моющих средств.

Быстрее вытирайте досуха после чистки.

Как дезинфицировать

Эффективно продезинфицировать щетки и гребешки поможет нашатырный спирт – смешайте 1/4 стакана спирта и 1 стакан воды. Также подойдет уксусная вода (1:1) с выдержкой до 30 минут.

Следуя этим простым рекомендациям, вы обеспечите надлежащую гигиену своих приборов для ухода за волосами.

Напомним, мы уже писали, в чем разница между расческой и щеткой для волос.

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