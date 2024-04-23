От этого зависит здоровье ваших волос: как правильно чистить расческу

Чтобы ваши волосы были здоровыми и сияющими, важно не только правильно их ухаживать, но и регулярно чистить инструменты, которые вы используете для расчесывания. Для деревянных щеток используйте как можно меньше воды, чтобы не повредить дерево. Быстро вымойте и высушите деревянную щетку, чтобы она не разбухла и регулярно дезинфицируйте щетки и гребешки, чтобы устранить бактерии и грибки. Не делитесь своими щетками и расческами с другими людьми. Об этом пишет Главред.

Вот пошаговая инструкция, как правильно чистить щетки и расчески для волос:

Удалите волосы:

Это первый и самый важный шаг. Используйте расческу с широкими зубцами, чтобы удалить спутанные волосы из щетки. Также можно использовать ножницы, чтобы аккуратно подрезать волосы, застрявшие между щетинками.

Приготовьте мыльный раствор:

Наполните миску теплой водой и добавьте немного шампуня или жидкого мыла. Перемешайте, чтобы образовалась пена.

Замочите щетку или расческу:

Окуньте щетку или расческу в мыльный раствор на 3-4 минуты. Это поможет размягчить накопившуюся грязь и жир.

Очистите щетинки:

Если на щетке сильно загрязнены, используйте старую зубную щетку, чтобы аккуратно протереть щетинки между ними. Не используйте жесткие щетки или абразивные средства, это может повредить щетинки.

Промойте щетку или расческу:

Промойте щетку или расческу под проточной водой, чтобы удалить все остатки мыла.

Высушите щетку или расческу:

Не кладите мокрую щетку или расческу на полотенце. Вместо этого встряхните ее, чтобы удалить лишнюю воду, а затем поставьте сушиться на чистую ткань. Дайте щетке или расческе полностью высохнуть на воздухе перед использованием.

Следуя этим простым советам, вы сможете поддерживать свои щетки и расчески для волос в чистоте, а ваши волосы будут здоровыми и сияющими.

Напомним, мы уже писали, чем отличается расческа от щетки.

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