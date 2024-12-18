От каких пород собак дома не будет запаха: рейтинг самых ''пахучих''

Многие владельцы собак мечтают о домашнем любимце, который не будет иметь характерного "собачьего" запаха. И хотя полностью избавить собаку от любого запаха невозможно, некоторые породы меньше подвержены неприятным ароматам.

Специалисты по dogster назвали популярные породы собак, не пахнущих "псиной", даже когда их шерсть влага. Отмечается, что полностью лишить домашнего питомца характерного "собачьего" аромата невозможно.

Собаки, которые не воняют

Однако некоторые породы действительно менее подвержены неприятным запахам благодаря своей шерсти и физиологическим особенностям. Среди них колеи, шпиц, далматинец, пудель и бигль.

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Популярное мнение, что существуют собаки без запаха, миф. Запах зависит от нескольких факторов: ухода за шерстью, питания, а также общего состояния здоровья животного. Регулярная гигиена, правильный рацион и своевременное лечение заболеваний значительно снижают риск неприятного аромата.

Когда, например, имеют густую двойную шерсть, которая требует тщательного ухода, но не отличается резким запахом.

Собака породы колли. Источник: freepik.com

Шпицы также известны своим аккуратным видом, а их шерсть обычно имеет довольно приятный аромат.

Шпиц. Источник: freepik.com

Далматинцы, хотя и не пахнут чрезмерно, нуждаются в регулярном купании через короткую, плотную шерсть.

Далматинец. Источник: freepik.com

Одной из наименее благоухающих пород считают пуделя. Благодаря вьющейся шерсти, не впитывающей запахи, эти собаки сохраняют свежесть при условии регулярной стрижки и купания.

Пудель. Источник: freepik.com

А беглые, как охотничьи собаки, имеют больше шансов "поймать" посторонние запахи, особенно после прогулок на природе.

Собака породы бигль. Источник: freepik.com

Для уменьшения запаха от домашнего питомца владельцам рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Регулярное купание, чистка зубов и вычесывание шерсти – основа ухода. Качественное питание также оказывает положительное влияние на общее состояние собаки и уменьшает неприятный аромат.

Не менее важны физическая активность и профилактические осмотры у ветеринара. Болезни кожи, ушей или пищеварительной системы часто являются основными источниками запахов. Своевременное лечение поможет избежать этих проблем.

Запах – это естественная особенность каждой собаки, которую не следует рассматривать как главный критерий выбора породы. Вместо этого учитывайте характер, уровень активности и потребности животного. Хотя идеальной "беззапаховой" собаки не существует, правильный уход поможет вашему любимцу оставаться чистым и здоровым, а вам - наслаждаться общением с ним без лишнего дискомфорта.

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