От мозга мышей до мочи человека: историки раскрыли рецепт зубной пасты древних римлян

Историки подробно исследовали аспекты заботы о гигиене в Древнем Риме и обнаружили удивительный рецепт зубной пасты, оставляющей за собой следы эксцентричности и высокой степени гигиенической заботливости.

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По результатам недавних исследований, выяснилось, что древние римляне уделяли большое внимание уходу за полостью рта. В древности римляне изготовляли нечто похожее на современную зубную пасту для чистки зубов, однако состав этого средства был довольно странным, пишет Ancient Origins.

Главным компонентом оказался порошкообразный уголь, полученный из разных источников, включая кости животных и раковины устриц. Этот уголь придавал пасте необходимые абразивные свойства для эффективной очистки зубов.

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Наиболее неожиданным ингредиентом в составе оказалась человеческая моча, которая содержала аммиак и придавала пасте свойства отбеливания. Вместе с тем добавление порошка из мозга мышей отмечалось для улучшения эффективности зубной пасты.

Что особенно интересно, исследования показали, что римляне использовали эту пасту не только для чистки зубов, но и как ополаскиватель для рта, поддерживавший свежее дыхание. Важность приятного запаха изо рта оказалась актуальной в древнеримском обществе.

Несмотря на отличие состава, древнеримская зубная паста свидетельствует о высоком уровне гигиенического сознания наших предков. Это подтверждается результатами исследований археологических раскопок и находок человеческих останков.

Напомним, в Мексике нашли конусообразные гробницы с останками людей старше 3000 лет.

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