От них кровь стынет в жилах: топ лучших триллеров
Если вы любите триллеры и ищете что-то действительно жуткое с оригинальным сюжетом, эти ленты вас не разочаруют.
5 триллеров, которые стоит посмотреть:
1. "Клаустрофобы: Без сна"
История о женщине, которая решила принять участие в клинических испытаниях, чтобы заработать деньги. Однако эксперимент оказывается смертельно опасным: тестируемый препарат не позволяет ей заснуть.
2. "Наблюдатели"
Темный лес, имеющий плохую славу, становится местом ломающихся без причины автомобилей, скрытые тайны и ловушки, которые ожидают неосторожных.
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3. "Улыбайся"
Врач Роуз осуществляет свою мечту, работая по призванию. Но один загадочный случай переворачивает ее жизнь.
4. "Ужасающий"
Клоун, появляющийся из темноты на безлюдной улице, – это не просто шутка. Для двух друзей случайная встреча с этим жутким персонажем становится началом настоящего ужаса.
5. "Спуск"
Группа подруг отправляется в приключенческое путешествие по горному хребту. То, что должно было быть экстремальным отдыхом, превращается в кошмар.
Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.
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