От них кровь стынет в жилах: топ лучших триллеров

Если вы любите триллеры и ищете что-то действительно жуткое с оригинальным сюжетом, эти ленты вас не разочаруют.

5 триллеров, которые стоит посмотреть:

1. "Клаустрофобы: Без сна"

История о женщине, которая решила принять участие в клинических испытаниях, чтобы заработать деньги. Однако эксперимент оказывается смертельно опасным: тестируемый препарат не позволяет ей заснуть.

2. "Наблюдатели"

Темный лес, имеющий плохую славу, становится местом ломающихся без причины автомобилей, скрытые тайны и ловушки, которые ожидают неосторожных.

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3. "Улыбайся"

Врач Роуз осуществляет свою мечту, работая по призванию. Но один загадочный случай переворачивает ее жизнь.

4. "Ужасающий"

Клоун, появляющийся из темноты на безлюдной улице, – это не просто шутка. Для двух друзей случайная встреча с этим жутким персонажем становится началом настоящего ужаса.

5. "Спуск"

Группа подруг отправляется в приключенческое путешествие по горному хребту. То, что должно было быть экстремальным отдыхом, превращается в кошмар.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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