От них не будете чихать: какие породы собак не вызывают аллергию

Аллергия часто становится препятствием между человеком и его желанием иметь четырехлапого друга. Однако существуют породы собак, которые реже провоцируют аллергические реакции благодаря особенностям своей шерсти и физиологии.

Шерсть этих собак больше похожа на волосы, поэтому аллергики будут комфортно себя чувствовать с такими четырехлапыми друзьями. Об этом пишет РБК.

Пудель

Эти аристократические собаки доступны в трех вариациях размера: от большого стандартного до крохотного той-пуделя. Их уникальная шерсть практически не линяет из-за отсутствия подшерстка. Пудели сочетают высокий интеллект с игривостью, что делает их отличными семейными компаньонами. Важно помнить о регулярном груминге для поддержания здорового состояния шерсти.

Мальтийская болонка

Эти маленькие собаки с шикарной белоснежной шерстью – реальная находка для городских обитателей. Мальтезы совмещают компактность с живым характером. Их шерсть редко вызывает аллергические реакции, что делает породу привлекательной для людей с чувствительностью к собачьей шерсти.

Китайская хохлатая

Уникальность этой породы заключается в почти полном отсутствии шерсти, за исключением характерных челок на голове, лапах и хвосте. Существует также вариант "пуховка" с шелковистой шерстью. Минимальное количество перхоти и слюны делает эту породу идеальной для аллергиков.

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Бишон фризе

Эти пушистые белые собаки славятся своим дружелюбным характером и гипоаллергенной шерстью. Минимальное образование перхоти значительно снижает риск аллергических реакций. Их активность и социальность делают их прекрасными компаньонами для всей семьи.

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