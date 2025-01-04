От них не оторваться: топ лучших сериалов января

Зимние вечера 2025 подарят зрителям увлекательные сериальные премьеры. Вот самые интересные новинки января. Они затягивают и не отпускают до последней секунды. Об этом пишет РБК.

"Шерлок и дочь" (1 января) – современная интерпретация классического детектива, где знаменитый сыщик знакомится со взрослой дочерью и расследует с ней преступления в Лондоне.

"Скучаю по тебе" (1 января) - триллер по роману Харлана Кобена о детективе Кэт Донован, которая через 11 лет находит профиль пропавшего жениха в приложении для знакомств.

Читайте также: 5 фильмов, которые помогут справиться с эмоциональным выгоранием

"Локерби: В поисках правды" (2 января) - документальная драма об отце, который расследует теракт 1988 года, когда взорвался самолет Pan American над Шотландией.

"Играем хорошо" (2 января) - драма, основанная на реальных событиях, о двух семьях, которые воспитывали чужих детей и столкнулись с шантажом.

"Мэйфейрские ведьмы" (5 января, 2 сезон) – мистическая история о ведьме Роуэн Филдинг, защищающая своего ребенка от демона Лешера.

"Разделение" (17 января, 2 сезон) – антиутопия о корпорации, где экспериментируют с разделением личности работников.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!