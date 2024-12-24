От них перехватывает дыхание: топ лучших пород выставочных собак

На международных выставках собак некоторые породы особенно отличились своими достижениями. Рассмотрим семь самых выдающихся пород, регулярно покоряющих судей своей безупречностью.

Безусловным лидером выставок является жестокой фокстерьер – обладатель 12 побед на престижной Westminster Kennel Club.

Интересно, что эта порода трижды становилась любимцем разных президентов США в Белом доме.

Английский спрингер-спаниель покоряет судей не только своей элегантной длинной шерстью и уникальной окраской, но и высокой обучающей способностью.

Эрдельтерьер, крупнейший представитель терьеров, поражает своим мощным телосложением и спортивностью. Четыре победы на Westminster свидетельствуют о высокой конкурентоспособности породы.

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Американский кокер-спаниель, признанный еще в 1878 году, имеет в своем активе четыре победы, включая два последовательных триумфа в 1940-1941 годах.

Боксеры четырежды праздновали победу на главной выставке США, демонстрируя стабильность успеха в течение 1947-1970 годов.

Доберман-пинчер, известный своими охранными качествами, четырежды получал высшую награду, в последний раз – в 1989 году.

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